L’émotion de Pape Gueye après la victoire du Sénégal à la CAN

MH
L’émotion de Pape Gueye après la victoire du Sénégal à la CAN

De retour au charbon. Héros inattendu (ou pas) d’une finale totalement dingue face au Maroc, Pape Gueye a pris le temps de revenir sur l’action décisive qui a offert la CAN au Sénégal.

Sans calcul, à l’image du match. « Tout s’est passé très vite. Sur le terrain, on n’a pas le temps de voir. J’avais le ballon, une, deux, trois touches. J’ai vu Achraf Hakimi arriver, j’ai poussé le ballon pour qu’il ne puisse pas le prendre et puis PAM ! But », a raconté le milieu sénégalais à la chaîne YouTube de Villarreal. Une frappe simple, sèche, au cœur du chaos, pour faire basculer toute une finale… et un pays.

Déjà prêt à repartir avec Villarreal

Si l’émotion a été immense sur le moment, c’est surtout l’après qui a marqué le joueur. « Beaucoup d’émotions, mais le moment le plus spécial a été plus tard, quand nous étions à Dakar avec tous nos supporters, confie-t-il. Maintenant au Sénégal, comme j’ai marqué le but en finale, les gens m’aiment encore plus ! C’est fou ! »

Pas le genre à s’endormir sur une frappe entrée dans l’histoire, Pape Gueye pense déjà à la suite. « Je me sens très bien, j’ai envie de m’entraîner. Nous avons parlé avec le coach et le préparateur physique, et je veux aider l’équipe samedi. » Et ça pourrait peut-être lui porter chance, puisque le milieu de Villarreal va retrouver le Real Madrid de… Brahim Díaz.

Le destin fait bien les choses !

Un entraîneur adjoint rétrogradé en U23 après avoir célébré un peu trop fort la victoire du Sénégal

