L’US Chantilly porte plainte après des insultes racistes subies contre Furiani

Encore et toujours… Moins d’une semaine après le déplacement sur la pelouse du SC Furiani, l’US Chantilly a décidé de monter au créneau. Le club de l’Oise a publié un communiqué cinglant, assurant que plusieurs de ses joueurs ont été victimes d’insultes à caractère raciste durant la rencontre de N2 disputée en Haute-Corse.

Vidéos à l’appui

« Nos joueurs ont été traités de ‘bamboula’, comparés à des animaux ‘sans race’, affublés de surnoms à caractère racial, et sommés de ‘rentrer au Sénégal’ », fustigent les Picards. Sur leurs réseaux sociaux, ils ont notamment apporté des preuves solides au dossier : des vidéos issues du live Facebook diffusé sur la page du SC Furiani.

On entend d’abord le commentateur comparer Serge N’Guessan à un « chien », avant que des spectateurs présents en tribunes ne prennent malheureusement le relais.

Chantilly a donc annoncé « déposer plainte pour injures raciales et provocation à la haine raciale » et « saisir la Commission de discipline de la FFF ». De son côté, le club corse assure « qu’il se tient à disposition des instances compétentes si cela devenait nécessaire ».

Quand est-ce que ça s’arrête ?

