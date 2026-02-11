S’abonner au mag
L’US Chantilly porte plainte après des insultes racistes subies contre Furiani

L’US Chantilly porte plainte après des insultes racistes subies contre Furiani

Encore et toujours… Moins d’une semaine après le déplacement sur la pelouse du SC Furiani, l’US Chantilly a décidé de monter au créneau. Le club de l’Oise a publié un communiqué cinglant, assurant que plusieurs de ses joueurs ont été victimes d’insultes à caractère raciste durant la rencontre de N2 disputée en Haute-Corse.

Vidéos à l’appui

« Nos joueurs ont été traités de ‘bamboula’, comparés à des animaux ‘sans race’, affublés de surnoms à caractère racial, et sommés de ‘rentrer au Sénégal’ », fustigent les Picards. Sur leurs réseaux sociaux, ils ont notamment apporté des preuves solides au dossier : des vidéos issues du live Facebook diffusé sur la page du SC Furiani.

On entend d’abord le commentateur comparer Serge N’Guessan à un « chien », avant que des spectateurs présents en tribunes ne prennent malheureusement le relais.

Chantilly a donc annoncé « déposer plainte pour injures raciales et provocation à la haine raciale » et « saisir la Commission de discipline de la FFF ». De son côté, le club corse assure « qu’il se tient à disposition des instances compétentes si cela devenait nécessaire ».

Quand est-ce que ça s’arrête ?

