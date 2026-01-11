Montpellier surprend Metz, Rennes met du temps à éliminer Chantilly et Nice passe Nantes aux tirs aux buts

De la pluie, et une surprise. Dans cet agréable multiplex de coupe de France, l’après-midi au stade Saint-Symphorien est surprenant : Téji Savanier puis la jeunesse montpelliéraine (Yanis Issoufou, Enzo Tchato et Nicolas Pays) ont baladé Ousmane Ba et les Messins (4-0). Le neuvième de Ligue 2 reprend un peu de confiance, Metz s’écroule.

Chantilly au bout de ses forces

Après avoir été surpris par Chantilly, Rennes s’est réveillé et a déroulé en fin de match (3-1). Dans un stade Pierre-Brisson de Beauvais vibrant lors de chaque offensive des Verts, les pensionnaires de National 2 n’ont pas démérité. Evens Joseph a même ouvert le score sur un joli contre (1-0, 42e). Mais Sambou Yatabaré (oui, l’ancien bastiais) a été exclu, et Rennes a consolidé sa qualif en marquant trois buts en moins de dix minutes.

Dans les airs, à Beauvais

Le Mans spécialiste des tirs aux buts

Pour la première titularisation de Rémy Cabella, du jeune Junior Koné (18 piges) et d’Ahmed Kantari à la Beaujoire, le FC Nantes a laissé le premier duel 100% Ligue 1 de la journée à Nice aux tirs aux buts (1-1, 4-4 aux TAB). Les deux bêtes blessées ont livré un combat un peu fou, digne de la coupe de France. Après une belle entrée en matière de Junior Koné devant l’ancien jaune Maxime Dupé (2e), Sofiane Diop a ouvert la chasse (25e). Herba Guirassy lui a répondu (52e) avant qu’Elye Wahi foire son penalty (68e). Heureusement pour lui : il marque celui de la séance, comme tous ses coéquipiers. Après un unique échec de Youssef El Arabi, le remake de la finale de 2022 échappe au vainqueur de 2022. Les Aiglons enchaînent trois matchs sans perdre pour la première fois de la saison.

Enfin, dans le seul match entre équipes de Ligue 2 de ce dimanche aprem, Le Mans a fait respecter la logique du classement en battant Nancy aux tirs aux buts (0-0, 4-1 aux TAB). Après Ivry et Villeneuve-la-Garenne, les coéquipiers du gardien Ewan Hatfout remportent leur troisième séance de tirs aux buts de la saison. Les Sang et Or verront les huitièmes de finale comme la saison dernière, quand il s’étaient inclinés contre le PSG. Les hommes de Patrick Videira étendent par la même occasion leur série d’invincibilité à 17 matchs. Ils rejoignent quatre autres pensionnaires de Ligue 2 qualifiés pour les huitièmes de finale de la coupe de France : Laval, Reims, Troyes et Amiens.

Gagner trois séances de tirs aux buts lors d’une même compétition, pas mal.

Nantes 1-1 Nice (aux TAB)

Buts : Guirassy (52e) pour les Canaris // Diop (25e) pour les Aiglons

Le Mans 0-0 Nancy (4-1 aux TAB)

Chantilly 1-3 Rennes

Buts : Joseph (42e) pour les Cantiliens // Merlin (70e), Tamari (71e) et Legendre (78e) pour les Rennais

Expulsion : Yatabaré (68e) côté oisiens

Metz 0-4 Montpellier

Buts : Savanier (SP, 8e), Issoufou (21e), Tchato (46e) et Pays (64e) pour les Montpelliérains

