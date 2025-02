Le PSG écarte Le Mans et file en quarts

Sans forcer, le Paris SG s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en se défaisant facilement du Mans (0-2). Les hommes de Luis Enrique ont pu compter sur Désiré Doué et Bradley Barcola pour faire la différence et sur Safonov pour signer un clean sheet.

Le Mans 0-2 PSG

Buts : Doué (25e), Barcola (71e)

Bien que largement remanié (7 changements), le Paris SG n’a eu aucun mal à se défaire du Mans en 8es de finale de la Coupe de France ce mardi au stade Marie-Marvingt (0-2). Jamais réellement inquiété, le club de la capitale a su se montrer tranchant au bon moment et rester assez solide défensivement pour enfin ne pas prendre de but, ce qui n’était plus arrivé depuis sept rencontres.

Doué et létal

Au petit trot pendant les 20 premières minutes, le PSG profite d’une grosse erreur de relance de la défense mancelle pour prendre les commandes de la partie grâce à une réalisation du pied droit de Désiré Doué (0-1, 25e). Les tenants du titre, eux, ne font pas de cadeaux aux Sarthois, bien au contraire. Avec leur domination écrasante, les hommes de Luis Enrique font courir les Manceaux et parviennent à percer par intermittence le bloc compact des locaux. Khvicha Kvaratskhelia délivre une superbe ouverture vers Lee Kang-in, seul plein axe au niveau du point de penalty, mais le Sud-Coréen ne parvient pas à maîtriser le ballon (35e) avant que Senny Mayulu ne gâche à son tour une cartouche (42e).

🏆 #CoupedeFrance | La punition immédiate ! 😬 Sur une erreur défensive, Le Mans offre à Paris l’ouverture du score grâce à cette frappe de Désiré Doué : 1 à 0 pour le PSG ! ▶️Suivez le direct : https://t.co/xMA6JphjAw pic.twitter.com/jZ9lR5rcpp — francetvsport (@francetvsport) February 4, 2025

Barcola termine le travail

Le Mans tente timidement de réagir par l’intermédiaire d’un rush solitaire de Dame Gueye côté gauche, mais le tir de l’attaquant sénégalais n’inquiète pas Matveï Safonov (47e). Jamais éliminé par une équipe de division inférieure depuis 2009, Paris ne tremble pas, mais peine à faire le break. Il faut attendre l’entrée de Bradley Barcola pour que cela change. Sur le pré depuis quelques secondes, l’ailier parisien, lancé parfaitement par Nuno Mendes, percute avant d’ajuster avec une facilité déconcertante Ewan Hatfout, impuissant (0-2, 71e). Dans la foulée, Achraf Hakimi a l’opportunité de tuer tout suspense, mais le Marocain bute sur le portier adverse (73e). Les locaux se montrent dangereux lors de quelques sursauts, mais c’est trop sporadique pour que les Parisiens ne tremblent réellement. À 10 minutes de la fin, Presnel Kimpembe, absent depuis février 2023 à la suite d’une rupture du tendon d’Achille, est rentré et a porté le brassard de Kimpembe. En toute fin de rencontre, Le Mans a pensé réduire l’écart sur une magnifique reprise de volée acrobatique de Gueye, mais Safonov réalise une parade de grande classe pour garder ses cages inviolées (90e). Comme espéré, une soirée sans accroc pour le Paris SG, qui connaîtra son adversaire pour les quarts de finale ce jeudi.

Le Mans (3-5-2) : Hatfout – Eyoum, Yohou, Voyer – Ribelin, Bernardeau, Lauray, Rossignol, Burlet – Rabillard, Gueye. Entraîneur : Patrick Videira.

Paris (4-3-3) : Safonov – Zague, Beraldo, Pacho, Hernandez – Lee, Ruiz, Mayulu – Doué, Ramos, Kvaratskhelia. Entraîneur : Luis Enrique.

