Un gardien bien connu des pelouses de France prend sa retraite

Clap de fin.

Gardien de but slovène passé par d’innombrables stades (et bancs) de France, Denis Petrić a annoncé sa retraite ce mardi à l’âge de 37 ans. Formé à l’AJ Auxerre, Petrić a fait ses armes en National avec le SO Cassis-Carnoux, puis en Ligue 2 du côté d’Istres. Mais c’est à Troyes que le Slovène a réalisé ses meilleures performances : vainqueur de la Ligue 2 en 2015, il fut élu meilleur gardien du championnat aux trophées UNFP.

Denis Petrić raccroche les gants à 37 ans ! 🧤 L'UNFP tient à saluer le magnifique parcours en France du gardien slovène (Istres, Troyes, Angers, Guingamp, Nantes, Lens). 🙏 Nous rendons surtout hommage au délégué club Denis, qui fut pendant des années un modèle d'engagement… pic.twitter.com/jVo0fm4LRY — UNFP (@UNFP) December 16, 2025

Après son départ de Troyes à la mi-saison 2015-2016, Petrić joue les rôles de doublure, passant par Angers, Guingamp, Nantes et enfin Lens, qu’il quitte à l’été 2025. En tout, Petrić présente un beau bilan de 148 matchs de Ligue 2, 22 de Ligue 1 et 16 de National. L’UNFP, dont il a été délégué syndical à l’EAG en 2018-2019, a annoncé qu’il a déjà entamé un processus de reconversion.

Bref, un type Petrić de talent.

Lens en concurrence avec Arsenal et Manchester United