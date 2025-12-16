S’abonner au mag
Un gardien bien connu des pelouses de France prend sa retraite

CMF
Clap de fin.

Gardien de but slovène passé par d’innombrables stades (et bancs) de France, Denis Petrić a annoncé sa retraite ce mardi à l’âge de 37 ans. Formé à l’AJ Auxerre, Petrić a fait ses armes en National avec le SO Cassis-Carnoux, puis en Ligue 2 du côté d’Istres. Mais c’est à Troyes que le Slovène a réalisé ses meilleures performances : vainqueur de la Ligue 2 en 2015, il fut élu meilleur gardien du championnat aux trophées UNFP.

Après son départ de Troyes à la mi-saison 2015-2016, Petrić joue les rôles de doublure, passant par Angers, Guingamp, Nantes et enfin Lens, qu’il quitte à l’été 2025. En tout, Petrić présente un beau bilan de 148 matchs de Ligue 2, 22 de Ligue 1 et 16 de National. L’UNFP, dont il a été délégué syndical à l’EAG en 2018-2019, a annoncé qu’il a déjà entamé un processus de reconversion.

Bref, un type Petrić de talent.

