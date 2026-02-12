Kalidou Koulibaly prolonge sa lune de miel avec Al-Hilal

Et une année de bonheur en plus ! Kalidou Koulibaly prolonge son contrat avec Al-Hilal pour un an supplémentaire. Le défenseur, arrivé pour 23 millions d’euros en provenance de Chelsea à l’été 2023, restera en Arabie Saoudite jusqu’en 2027.

Kalidou Koulibaly Stays with Al-Hilal Until 2027 🤩💙 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 12, 2026

En forme pour le Mondial 2026

Le Sénégalais champion d’Afrique a retrouvé son équipe début janvier, et pour lui tout roule avec la nouvelle équipe de Karim Benzema : leader et invaincu en championnat. Néanmoins, la fin de saison risque d’être serrée jusqu’au bout, Al-Nassr étant dauphin avec un point d’écart.

La prolongation du contrat, actée par son Altesse le prince Nawaf bin-Saad, confirme l’ambition du club de s’offrir un nouveau titre et permettra au défenseur de se préparer tranquillou la Coupe du monde 2026 avec le Sénégal.

On attend la réaction de Cristiano Ronaldo.

