S’abonner au mag
  • Arabie saoudite
  • Al-Hilal

Kalidou Koulibaly prolonge sa lune de miel avec Al-Hilal

AR
Kalidou Koulibaly prolonge sa lune de miel avec Al-Hilal

Et une année de bonheur en plus ! Kalidou Koulibaly prolonge son contrat avec Al-Hilal pour un an supplémentaire. Le défenseur, arrivé pour 23 millions d’euros en provenance de Chelsea à l’été 2023, restera en Arabie Saoudite jusqu’en 2027.

En forme pour le Mondial 2026

Le Sénégalais champion d’Afrique a retrouvé son équipe début janvier, et pour lui tout roule avec la nouvelle équipe de Karim Benzema : leader et invaincu en championnat. Néanmoins, la fin de saison risque d’être serrée jusqu’au bout, Al-Nassr étant dauphin avec un point d’écart.

La prolongation du contrat, actée par son Altesse le prince Nawaf bin-Saad, confirme l’ambition du club de s’offrir un nouveau titre et permettra au défenseur de se préparer tranquillou la Coupe du monde 2026 avec le Sénégal.

On attend la réaction de Cristiano Ronaldo.

Karim Benzema cartonne pour sa première

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!