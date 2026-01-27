Al-Hilal cherche à séduire un attaquant prometteur de Rennes

Qui ne rêve pas de jouer avec Bono et Kalidou Koulibaly ? Comme le rapportent Ouest France et L’Équipe, le leader du championnat saoudien Al-Hilal souhaite absolument recruter l’attaquant de 18 ans Kader Meïté, actuellement à Rennes. Le club saoudien aurait déjà formulé une offre totale de 26 millions d’euros (23 de base + 3 de bonus), mais Rennes aurait immédiatement refusé.

Al-Hilal devrait probablement tenter une nouvelle approche pour convaincre les Bretons de laisser partir leur jeune attaquant. Outre les Saoudiens, plusieurs clubs anglais surveillent également de près la situation du joueur de 18 ans.

Un intérêt marqué pour le jeune talent

Meïté avait déjà fait ses débuts en Ligue 1 pour Rennes en novembre 2024, peu après son 17ᵉ anniversaire, et avait inscrit deux buts en avril 2025 en championnat. Au cours de cette saison, il a déjà marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives.

L’eldorado n’a jamais été aussi facile à trouver.

