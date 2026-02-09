Rennes et Habib Beye, c’est fini

Cette fois, le couperet est tombé. Trois mois après être sorti d’une crise qui avait failli lui coûter sa tête, Habib Beye n’a pas résisté à celle de l’hiver et du début d’année au Stade rennais, dont il n’est plus l’entraîneur.

« Le Stade rennais F.C. a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza, a communiqué le club ce lundi midi. Dans l’attente de la décision à venir, les entraînements de l’équipe professionnelle seront assurés par Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand jusqu’à nouvel ordre. »

Habib Beye était isolé à Rennes

Le club breton a acté son départ ce lundi, alors que celui-ci ne faisait plus beaucoup de doutes après la défaite à Lens ce week-end. L’entraîneur de 48 ans, dont les relations avec Arnaud Pouille ont toujours été fraîches, était plus isolé que jamais à la Piverdière, entre les résultats négatifs (quatre défaites d’affilée), des erreurs de communication et son management auprès de certains joueurs (Brice Samba avait été écarté ce week-end).

Sébastien Tambouret, qui avait déjà assuré l’intérim pour une défaite contre Toulouse entre l’ère Julien Stéphan et celle très courte de Jorge Sampaoli, sera-t-il sur le banc contre le PSG, vendredi, au Roazhon Park ? Selon Ouest-France, Franck Haise, dont le nom revient avec insistance depuis de nombreux mois sur les bords de la Vilaine, pourrait succéder très prochainement à Beye sur le banc rennais, quelques semaines à peine après la fin de son aventure niçoise. Un club qu’il connaît bien pour y avoir été à la formation entre 2006 et 2012.

Un modèle de gestion, ce club breton.

