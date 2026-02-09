S’abonner au mag
Le message fort de Gregory van der Wiel sur la santé mentale dans le foot

Le message fort de Gregory van der Wiel sur la santé mentale dans le foot

Drôle de reconversion. Gregory van der Wiel, ancien latéral droit du Paris Saint-Germain et retraité depuis 2019, est aujourd’hui coach mental sur les réseaux sociaux.

Sa carrière comme une souffrance

Le Néerlandais de 38 ans, aux 16 titres en carrière, est revenu sur celle-ci dans une vidéo postée sur Instagram : « Le foot est une prison. Je n’ai pas profité d’un instant de ma carrière. J’ai gagné 16 trophées, et je me sentais complètement seul. J’avais l’impression de vivre ça en tant que spectateur. Comme si je n’en faisais pas partie. Parce que je portais un masque. Je ne ressentais rien. Ni joie, ni fierté, ni soulagement. Rien. »

Le joueur ajoute qu’il a joué avec raideur, qu’il s’est retenu alors qu’il aurait dû exploser. L’ancien Parisien rappelle également que « si vous êtes dans un vestiaire et que vous ressentez la même chose, vous n’êtes pas faible, vous êtes humain ».

Bravo.

Candidat à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire dénonce l’homophobie d’un tifo parisien

