Luis Enrique prêt à prolonger son contrat avec le PSG ?

L’histoire continue ? Interrogé par un journaliste espagnol en conférence de presse après la rencontre face à l’Olympique de Marseille (5-0) sur son futur, Luis Enrique a joué la carte de l’humour.

« Je suis très content à Paris »

Sous contrat avec le club parisien jusqu’en 2027 et alors que les rumeurs d’une non-prolongation enfle ces dernières semaines, le tacticien espagnol n’a pas totalement répondu à la question : « Les Espagnols touchent toujours le point sensible », répond-il en espagnol. Puis il enchaîne en français: « Je suis très content à Paris. Ici c’est Paris ! »

Alors peut être ?

Luis Enrique assure que cette victoire est un tournant dans la saison parisienne