Ousmane Dembélé surpasse Zlatan Ibrahimović

À jamais le premier. En ouvrant le score face à l’Olympique de Marseille à la 12e minute, Ousmane Dembélé est devenu le premier joueur parisien à être décisif lors de ses six premiers Classiques.

Ousmane Dembélé (3 réalisations, 3 passes décisives) devient le 1er joueur à être décisif lors de chacun de ses 6 premiers classiques en compétition officielle au XXIe siècle. Il fait mieux que Zlatan Ibrahimovic (5). #PSGOM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 8, 2026

Mieux que Zlatan

Avec un total de trois buts et trois passes décisives lors de ses six premiers Classiques, il devient donc le joueur le plus décisif pour le PSG au XXIe siècle, surpassant donc les performances de Zlatan Ibrahimović.

Ce troisième Classique de la saison est donc lancé.

Le tifo chambreur des Parisiens avant le coup d’envoi du Classique