  • Portugal
  • Académica de Coimbra

Une morue séchée comme trophée d’homme du match au Portugal

SO
Une morue séchée comme trophée d'homme du match au Portugal

C’est ce qu’on appelle un cadeau original. Élu homme du match lors de la victoire de l’équipe B de l’Académica face à la B du Vitória (1-0) en troisième division portugaise, Beni Souza a reçu un cadeau original. Le natif de Tremblay-en-France prêté par le Benfica à Coimbra a reçu en guise de trophée une morue séchée – communément appelé bacalhau au Portugal – offerte par un des partenaires du club.

Même le bacalhau se demande ce qu’il fout là.

SO

