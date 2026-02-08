Le PSG récupère un élément pour le Classique

C’est LE match de ce début d’année 2026 en Ligue 1. Battu à l’aller au Vélodrome, le Paris Saint-Germain compte bien prendre sa revanche face à l’Olympique de Marseille ce dimanche au Parc des Princes. Et pour l’aider dans cette quête, Luis Enrique va pouvoir compter sur le retour de Khvicha Kvaratskhelia, blessé lors du match nul face à Newcastle en Ligue des Champions (1-1). Le Géorgien pourra donc bien disputer le Classique au contraire d’Achraf Hakimi, suspendu, et de Fabian Ruiz, blessé.

Du côté de l’OM aussi les nouvelles sont bonnes puisque Nayef Aguerd qui était incertain sera bien du voyage à Paris, tout comme les nouvelles recrues Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi qui pourraient faire leurs premiers pas avec le maillot de Marseille.

𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 🔥 #OMPSG Voici les 2️⃣3️⃣ joueurs retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour cette rencontre face au PSG ⚔️ pic.twitter.com/Ww3JKveJSx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 8, 2026

La question est de savoir qui inscrira un CSC comme cela a été le cas lors des 4 derniers Classiques.

