Luis Enrique a la cote en Premier League

Les prédateurs rodent. Et Luis Enrique est une cible parfaite. L’entraîneur espagnol n’a plus qu’un an et demi de contrat avec le Paris Saint-Germain, ce qui donne des idées à certains. Selon L’Equipe, « des clubs anglais sont à l’affût », conscients que Lucho est un homme « capable de miracles ». La Premier League – Manchester City, Liverpool, Aston Villa puis Arsenal – était d’ailleurs aux premières loges de l’épopée européenne parisienne la saison passée. Mais le PSG ne compte pas se laisser faire.

Le journal affirme que les discussions ont été ouvertes pour une prolongation. Le club de la capitale a une idée bien précise en tête : faire signer Luis Enrique jusqu’en 2030, afin de voir venir. Les premiers échanges « se déroulent dans un climat très serein » puisque, ce n’est un secret pour personne, le coach espagnol se sent bien à Paris. Le PSG espère progresser assez rapidement dans les négociations, de sorte à signer avant l’été.

Un dossier probablement moins compliqué que celui d’Ousmane Dembélé.

