S’abonner au mag
  • France
  • PSG

Luis Enrique a la cote en Premier League

QB
Luis Enrique a la cote en Premier League

Les prédateurs rodent. Et Luis Enrique est une cible parfaite. L’entraîneur espagnol n’a plus qu’un an et demi de contrat avec le Paris Saint-Germain, ce qui donne des idées à certains. Selon L’Equipe, « des clubs anglais sont à l’affût », conscients que Lucho est un homme « capable de miracles ». La Premier League – Manchester City, Liverpool, Aston Villa puis Arsenal – était d’ailleurs aux premières loges de l’épopée européenne parisienne la saison passée. Mais le PSG ne compte pas se laisser faire.

Le journal affirme que les discussions ont été ouvertes pour une prolongation. Le club de la capitale a une idée bien précise en tête : faire signer Luis Enrique jusqu’en 2030, afin de voir venir. Les premiers échanges « se déroulent dans un climat très serein » puisque, ce n’est un secret pour personne, le coach espagnol se sent bien à Paris. Le PSG espère progresser assez rapidement dans les négociations, de sorte à signer avant l’été.

Un dossier probablement moins compliqué que celui d’Ousmane Dembélé.

Luis Enrique chicote (encore) les journalistes

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!