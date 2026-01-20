S’abonner au mag
Nasser al-Khelaïfi met les choses au clair concernant la prolongation d’Ousmane Dembélé

Nasser al-Khelaïfi met les choses au clair concernant la prolongation d’Ousmane Dembélé

Chacun place ses pions. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé a déjà commencé à discuter d’une prolongation avec les champions de France. Avec revalorisation à la clé pour celui qui est devenu Ballon d’or à l’automne dernier. Et c’est là que le bât blesse : le club de la capitale ne compte pas lui offrir le salaire qu’il réclame, arguant de sa nouvelle politique en la matière depuis les départs de Kylian Mbappé ou avant lui de Neymar et de Lionel Messi.

Interrogé par Canal+ en amont du choc sur la pelouse du Sporting, Nasser al-Khelaïfi a tenu à mettre les choses au clair : « On a un salary cap, comme tout le monde le sait. L’équipe et le club sont les plus importants, a-t-il insisté. Ousmane est une légende du club. J’adore Ousmane comme joueur et comme personne. Les gens ne le connaissent sans doute pas, mais c’est une magnifique personne. » Si les deux parties ont encore largement le temps, les négociations promettent d’être serrées.

Vers un départ libre pour le Real Madrid ?

Les tops et les flops de Sporting-PSG

Revivez Sporting - PSG (2-1)
