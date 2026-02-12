S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester United

Jim Ratcliffe en remet une couche après ses propos polémiques

FG
Jim Ratcliffe en remet une couche après ses propos polémiques

Mais que font ses conseillers en com’ ? Quelques heures après la polémique née de son entretien chez Sky News, lors duquel il évoquait « la colonisation du Royaume-Uni par les migrants », le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe (73 ans) en a remis une couche par le biais d’un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. S’il dit regretter le choix des mots utilisés ainsi que la polémique engendrée, le copropriétaire de Manchester United et de l’OGC Nice a tenu à rappeler qu’il est « important de soulever la question d’une immigration maîtrisée et bien gérée, au soutien de la croissance économique ».

Des « excuses » publiques, vraiment ?

« J’ai voulu insister sur la nécessité pour les gouvernements de gérer les enjeux migratoires en lien avec l’investissement dans les compétences, l’industrie et l’emploi, afin que la prospérité à long terme soit partagée par tous. Il est crucial que nous maintenions un débat ouvert sur les défis auxquels le Royaume-Uni est confronté », écrit-il encore.

« Oui oh je regrette… mais bon, avouez que j’ai raison, non ? »

Nicolas de Tavernost confirme son départ de LFP Média

FG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!