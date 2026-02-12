Ligue des nations : les Bleus retrouvent l'Italie et la Belgique

Un menu bien copieux. Dans un certain anonymat, le tirage au sort de la prochaine Ligue des nations a eu lieu et l’équipe de France a hérité d’un joli groupe : l’Italie, la Belgique et la Turquie. Bim, bam, boum.

Un groupe déjà-vu

Pour l’originalité, il faudra repasse, puisque c’est quasiment la même poule que lors de la précédente édition, quand les Bleus avaient terminé à la première place devant… l’Italie et la Belgique (Israël était le quatrième adversaire).

Les matchs se joueront entre le 23 septembre et le 16 novembre, quelques semaines après la Coupe du monde, pour ce qui pourrait être le début de l’ère Zinédine Zidane.

Vivement le 153e Espagne-Croatie du siècle.

