Quels adversaires possibles pour les Bleus en Ligue des nations ?

La moins stimulante des compétitions est de retour. Après une dernière édition remportée par le Portugal, la Ligue des nations et son drôle de système reviennent dès le 24 septembre 2026 pour enterrer notre manque de football international post-Mondial jusqu’au 13 juin 2027. Le tirage au sort de la compétition de l’UEFA se tiendra à Bruxelles à 18 heures, ce jeudi. Mais comment fonctionne tout ce bourbier ?

Déjà, la base : il y a 16 équipes réparties dans chacune des ligues A, B et C, ainsi que 6 dans la ligue D. Chaque ligue est structurée en chapeaux fondés sur le classement général : quatre chapeaux de quatre équipes en Ligues A, B et C (réparties par tranches de classement), et deux chapeaux en Ligue D, comprenant trois équipes.

Certaines positions restent provisoires en attendant les barrages de Ligue C/D prévus en mars 2026. Le tirage commence par la Ligue D, puis se poursuit avec les Ligues C, B et A. À noter que certaines contraintes encadrent le tirage : l’affrontement entre la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo est interdit pour raisons politiques et une règle limite les déplacements excessifs. À vos souhaits.

🇪🇺 Le tirage au sort de la Ligue des Nations 2026/27 aura lieu ce soir à 18h00 ! 🔹 Phase de ligue : • J1 du 24/26 septembre 2026 • J2 du 27/30 septembre 2026 • J3 du 30 sep/4 oct 2026 • J4 du 4/6 octobre 2026 • J5 du 12/14 novembre 2026 • J6 du 15/17 novembre 2026 🔹… pic.twitter.com/yq8wr20QtJ — 𝙸𝚛𝚛𝚎́𝚜𝚒𝚜𝚝𝚒𝚋𝚕𝚎𝚜 𝙵𝚛𝚊𝚗𝚌̧𝚊𝚒𝚜 ⭐️⭐️ (@IF_Supporters) February 12, 2026

La France tête de série

Troisième de la dernière édition et vainqueur en 2021, l’équipe de France fait partie du premier chapeau de la Ligue A. Le troisième pot (Serbie, Belgique, Angleterre, et Norvège) ne garantit toutefois pas des rencontres moins ardues que face à une équipe du deuxième (Italie, Pays-Bas, Danemark, Croatie).

Le Danemark (chapeau 2), la Serbie (chapeau 3), et la Grèce (chapeau 4) pourraient être les adversaires les plus abordables sur le papier. La bande de Kylian Mbappé évite pour le moment l’Espagne, le Portugal et l’Allemagne, des sélections qu’il sera cependant possible de rencontrer en phase finale en cas de qualification.

Zizou est excité comme une puce.

