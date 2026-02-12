Thomas Tuchel s’inscrit dans la durée avec l’Angleterre

Win sur win, l’Angleterre n’en finit plus de gagner. Et puisqu’on ne change pas une équipe qui gagne… La Fédération anglaise annonce que Thomas Tuchel prolonge jusqu’à l’Euro 2028 au Royaume-Uni et en Irlande. L’Allemand est à la tête des Three Lions depuis janvier 2025 et son contrat prenait fin après la Coupe du monde aux États-Unis.

Committed to our journey 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦁 Thomas Tuchel will lead our #ThreeLions through to 2028 after signing a new contract! — England (@England) February 12, 2026

Avec Tuchel, les Anglais ont remporté neuf matchs sur dix. Leur seule défaite était en amical contre le Sénégal, le 10 juin dernier. Lors des qualifications pour le prochain Mondial, les Anglais ont remporté leurs huit matchs et n’ont encaissé aucun but. Ça fait la fête de l’autre côté de la Manche.

Un verrouillage nécessaire pour le coach passé par Dortmund, le PSG, Chelsea ou le Bayern, et qui se trouvait dans le viseur de plusieurs clubs européens. Le Daily Mail rapporte que le dirigeant de Manchester United, Jim Ratcliffe, est admiratif du travail du technicien et qu’il désirait le ramener dans le nord de l’Angleterre.

Pas touche à Michael Carrick.

