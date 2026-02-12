S’abonner au mag
  • Coupe d’Allemagne
  • Quarts
  • Bayern-Leipzig (2-0)

Pourquoi la qualification du Bayern en Coupe a une saveur spéciale

JE
La malédiction de la Coupe enfin brisée. Grâce à sa victoire 2-0 contre le RB Leipzig, le FC Bayern se retrouve en demi-finales de la Coupe d’Allemagne pour la première fois depuis 2020.

Le succès face au RasenBallsport mercredi soir a une importance plus grande qu’il n’y paraît : ces cinq dernières années, le Bayern s’était systématiquement arrêté au plus tard en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. À trois reprises, il avait même été éliminé dès le deuxième tour, soit les seizièmes de finale.

Plus que deux victoires pour le titre

Les Bavarois ne sont maintenant plus qu’à deux victoires de leur premier sacre en Coupe depuis 2020, année où ils avaient battu le Bayer Leverkusen 4-2 en finale. Les adversaires potentiels en demi-finales sont, en plus de Leverkusen, le VfB Stuttgart et le SC Freiburg. Le tirage au sort aura lieu le 22 février.

Le Bayern écarte tranquillement Leipzig et file en demi-finales de Coupe d’Allemagne

