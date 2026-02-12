S’abonner au mag
  • Émirats arabes unis
  • Al-Ittifaq

Mario Balotelli dénonce des insultes racistes lors d’un match aux Émirats arabes unis

Mario Balotelli dénonce des insultes racistes lors d’un match aux Émirats arabes unis

L’élimination en Coupe passe au second plan. Ce mercredi soir, Mario Balotelli a publié une story Instagram dans laquelle il a expliqué avoir été à plusieurs reprises victime d’insultes racistes lors de la défaite 0-2 de son club, Al-Ittifaq, en Coupe face au Dubaï FC.

Un mois après son arrivée aux Émirats

Selon l’Italien de 35 ans, on lui aurait répété à plusieurs reprises pendant la rencontre : « Uh uh uh, va manger une banane. » L’attaquant n’a pas précisé d’où provenaient exactement ces insultes, mais il a tenu à rappeler : « Il n’y a pas de place pour le racisme dans le football ni dans la société. »

Balotelli avait rejoint la deuxième division des Émirats arabes unis il y a seulement un mois. Dans son message, il s’est dit surpris d’avoir été victime de racisme là-bas : « J’ai toujours condamné tous les actes de racisme, mais je ne m’attendais pas à cela ici. »

