Mario Balotelli dénonce des insultes racistes lors d’un match aux Émirats arabes unis

L’élimination en Coupe passe au second plan. Ce mercredi soir, Mario Balotelli a publié une story Instagram dans laquelle il a expliqué avoir été à plusieurs reprises victime d’insultes racistes lors de la défaite 0-2 de son club, Al-Ittifaq, en Coupe face au Dubaï FC.

Un mois après son arrivée aux Émirats

Selon l’Italien de 35 ans, on lui aurait répété à plusieurs reprises pendant la rencontre : « Uh uh uh, va manger une banane. » L’attaquant n’a pas précisé d’où provenaient exactement ces insultes, mais il a tenu à rappeler : « Il n’y a pas de place pour le racisme dans le football ni dans la société. »

🚨🗣️| MARIO BALOTELLI: "Today, during a match, I was racially abuse multiple times. I was repeatedly told: “Uh uh uh, you go eat banana.” There is absolutely no place for racism in football, or in the society. This kind of behaviour cannot be normalised, excused, or ignored.… pic.twitter.com/RxpYW3oIpo — Goals Side (@goalsside) February 11, 2026

Balotelli avait rejoint la deuxième division des Émirats arabes unis il y a seulement un mois. Dans son message, il s’est dit surpris d’avoir été victime de racisme là-bas : « J’ai toujours condamné tous les actes de racisme, mais je ne m’attendais pas à cela ici. »

