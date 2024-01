Un transfert pour Seko Fofana, mais toujours en Arabie saoudite

Lens peut toujours tenter sa chance en fin de mercato.

Six mois après son arrivée à Al-Nassr, en provenance du RC Lens, Seko Fofana devrait de nouveau changer de club. D’après les informations de L’Équipe, le milieu de terrain ivoirien va s’engager avec Al-Ettifaq après la Coupe d’Afrique des nations. Pour l’heure, l’ancien lensois et ses compatriotes sont qualifiés pour les quarts de finale, où ils affronteront le Mali, samedi.

Aux côtés de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, Seko Fofana a disputé 14 des 19 rencontres de Saudi Pro League depuis le début de saison, pour une passe décisive et aucun but. À Al-Ettifaq, il remplacerait notamment Jordan Henderson, revenu en Europe, du côté de l’Ajax Amsterdam. À 28 ans, il va découvrir son huitième club et une nouvelle ville par la même occasion en passant de Riyad à Dammam.

Si vous cherchez un guide pour découvrir l’Arabie saoudite, vous savez qui contacter.

Les équipes saoudiennes reviendront en Iran, 7 ans après