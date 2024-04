Le très gros craquage de Cristiano Ronaldo

« J’ai pété les plombs, sans abandonner, ni baisser les bras. »

C’était sûrement la musique qu’avait en tête Cristiano Ronaldo ce lundi, après la défaite de son équipe face au Al-Hilal de Malcom et Bounou (1-2). Mais au-delà de l’élimination, la soirée de CR7 aura surtout été marquée par un coup de sang dans les dernières minutes du match. Alors que la légende du Real Madrid s’apprêtait à réaliser une touche, un joueur adverse est venu le gêner. Une bravade peu au goût du Portugais, qui a violemment repoussé Ali Al-Bulaihi d’un coup de coude.

Cristiano Ronaldo tomou vermelho nesse lance e se comportou desta forma quando viu a cor do cartão. pic.twitter.com/SbkXRwLH6E

Logiquement exclu pour ce geste d’énervement, le quintuple Ballon d’or n’en n’est pas resté là : alors que l’arbitre rangeait son carton rouge et commençait à tourner le dos, Ronaldo a levé le poing et fait mine de projeter le ballon au visage de l’arbitre. La ligue saoudienne aura-t-elle le courage de sévir contre sa star, dont elle a fait le porte-étendard des ambitions de l’Arabie saoudite ? Rien n’est moins sûr.

Cristiano Ronaldo tried to punch the referee 😭😭

This guy has lost it pic.twitter.com/boZjZMeLl8

— LSPN FC (@LSPN_FC10) April 9, 2024