Karim Benzema ne regrette pas son départ du Real Madrid

Dans un entretien accordé à Marca dans le cadre de la préparation de son équipe d’Al-Ittihad à Benidorm en Espagne, Karim Benzema s’est exprimé sur plusieurs sujets, dont son départ pour le pays du Golfe juste après l’obtention de son Ballon d’or. Des regrets pour l’ancien international français ? Pas du tout : « Certains arrivent, et d’autres partent. C’est comme ça, et ça le sera toujours. C’était le moment. Bien sûr, je regarde en arrière et je ressens de la joie. La saison dernière, ils ont donné une sensation de puissance, de beau football et pour cela, ils ont gagné la Liga et la Ligue des champions. »

Depuis son départ de la capitale madrilène, le numéro 9 de Benzema n’avait pas été porté chez les Merengue, ce qui sera chose faite dès la saison 2024-2025 avec l’arrivée de Kylian Mbappé au club, une évidence selon l’attaquant : « Tôt ou tard, il allait jouer au Real Madrid. Je l’ai toujours pensé, et ça s’est passé. C’est un très grand joueur. »

Défait (2-0) lors du premier match de préparation de son équipe contre Elche samedi dernier, Karim Benzema ne tarit pourtant pas d’éloge sur le championnat d’Arabie saoudite, bien plus compétitif qu’on ne le pense : « Ça ne va pas être facile, parce que le championnat est compliqué, chaque année les équipes se renforcent un peu plus. […] Petit à petit, d’année en année, des joueurs viennent et la qualité du football s’élève un peu plus. Tout cela fait que le championnat saoudien devient un championnat intéressant, très fort. »

