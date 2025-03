Général Karim.

Dans une interview accordé au célèbre média espagnol El Chiringuito, Karim Benzema s’est livré sur le Real Madrid, son après-carrière et… sur son fils âgé de 7 ans, Ibrahim. Le buteur d’Al-Ittihad, qui a tout remporté dans sa carrière en club ne souhaite pas voir sa progéniture avoir un destin bien différent du sien. « Il joue très bien au football. Il veut devenir comme Karim, déclare le principal concerné. J’aimerais que mon fils apprenne ce qu’est le football. Je veux qu’il soit professionnel s’il veut devenir une star. Je ne veux pas qu’il soit un joueur d’un niveau moyen ».

Une rigueur qui ne date pas d’hier. Lors d’un entretien accordé à QG il y a plus de deux ans, le Ballon d’or 2022 confiait déjà être strict avec son fils : « Ibrahim est super bon au foot, mais quand je m’entraîne avec lui, je ne suis pas toujours très sympa. J’agis comme si nous jouions vraiment au football. Je ne veux pas entendre « Papa, je vais pleurer » ou « je suis triste », ce genre de choses. Je trouve ça drôle parce que mon père était pareil avec moi ».

Avant le fiston, la relève Kylian

Un projet qui ressemble à celui des darons qui veulent faire de le rejeton le futur Mbappé. Un joueur qui a pris sa succession à Madrid. Sauf que KB9 préfère faire la distinction entre son histoire et celle qu’est en train de vivre KM9. « Sa situation est différente de la mienne. Je suis arrivé très jeune, à 21 ans, et lui à 25 ans. Ce n’est pas la même chose, clarifie-t-il. Il sait qu’à Madrid, si tu échoues, ils te tuent. La pression est énorme et il le sait. […] Il doit apprendre à vivre avec ça. Il doit aussi se mettre une bonne pression. Chaque match est une nouvelle opportunité de marquer des buts. Tu as été recruté pour marquer des buts, uniquement. Il a le niveau, il a tout pour réussir. »

Y a pas à dire, il sait encourager.

