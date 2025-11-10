S’abonner au mag
  • International
  • France

Un club saoudien fait de l’œil à Didier Deschamps

EL
Un club saoudien fait de l’œil à Didier Deschamps

Vers des retrouvailles entre Deschamps et Benzema ?

Quel que soit le résultat de l’équipe de France au Mondial 2026, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur des Bleus à la rentrée. De quoi planifier la suite du côté de la Fédé, mais également d’attirer les convoitises de nombreux clubs et pays. Même s’il est le sur le même banc depuis 2012 – pour moins de 15 matchs par an, en moyenne -, le double champion du monde continue de séduire.

Club de Benzema, Kanté, Aouar et Diaby

Lors d’un entretien pour Téléfoot, dimanche, il a avoué avoir été approché par un club saoudien. « J’ai pu avoir des contacts. Je ne vais pas citer de nom, mais ils savent ma situation. À partir du moment où j’ai pris une décision – et je ne reviendrai pas dessus, c’est clair et net -, je serai libre après les échéances prévues et je ne m’interdis rien », a-t-il soufflé, laissant planer le doute, comme à son habitude.

D’après L’Équipe, il s’agirait d’Al-Ittihad. Le club qui compte dans ses rangs Karim Benzema, N’Golo Kanté, Houssem Aouar et Moussa Diaby est actuellement entraîné par Sergio Conceiçao, qui avait remplacé Laurent Blanc. Pour l’heure, Deschamps ne se concentre évidemment que sur l’équipe de France et ne s’engagera avec personne avant la fin de la Coupe du monde.

Alors, à vos paris !

Une plainte de Karim Benzema contre Éric Zemmour ?

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!