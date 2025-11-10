Un club saoudien fait de l’œil à Didier Deschamps

Vers des retrouvailles entre Deschamps et Benzema ?

Quel que soit le résultat de l’équipe de France au Mondial 2026, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur des Bleus à la rentrée. De quoi planifier la suite du côté de la Fédé, mais également d’attirer les convoitises de nombreux clubs et pays. Même s’il est le sur le même banc depuis 2012 – pour moins de 15 matchs par an, en moyenne -, le double champion du monde continue de séduire.

Club de Benzema, Kanté, Aouar et Diaby

Lors d’un entretien pour Téléfoot, dimanche, il a avoué avoir été approché par un club saoudien. « J’ai pu avoir des contacts. Je ne vais pas citer de nom, mais ils savent ma situation. À partir du moment où j’ai pris une décision – et je ne reviendrai pas dessus, c’est clair et net -, je serai libre après les échéances prévues et je ne m’interdis rien », a-t-il soufflé, laissant planer le doute, comme à son habitude.

D’après L’Équipe, il s’agirait d’Al-Ittihad. Le club qui compte dans ses rangs Karim Benzema, N’Golo Kanté, Houssem Aouar et Moussa Diaby est actuellement entraîné par Sergio Conceiçao, qui avait remplacé Laurent Blanc. Pour l’heure, Deschamps ne se concentre évidemment que sur l’équipe de France et ne s’engagera avec personne avant la fin de la Coupe du monde.

Alors, à vos paris !

