Une plainte de Karim Benzema contre Éric Zemmour ?

Ce mercredi soir, l’avocat Hugues Vigier était présent sur le plateau de BFM TV pour parler de son client Karim Benzema. Et il avait des choses à dire.

Alors que l’on apprenait hier que KB9 avait porté plainte contre le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin (qui lui avait prêté des liens avec les Frères musulmans, organisation islamiste), l’avocat a également révélé que lui et son client envisageaient « très sérieusement » de déposer une autre plainte, cette fois à l’encontre d’Éric Zemmour, leader du parti d’extrême droite « Reconquête! », qui avait déclaré en octobre sur France 2 : « Pour moi, Karim Benzema est un islamiste qui veut appliquer la charia et la charia prévoit le jihad. Le jihad, ça veut dire tuer Dominique Bernard, tuer Samuel Paty. »

« Si ça se fait (la plainte), ça se fera très bientôt, a déclaré Vigier. C’est à la limite de l’obscurantisme. Soit il n’y connait rien, il ne sait pas de quoi il parle et ce qu’il dit est extrêmement dangereux, soit il le fait à dessein pour diviser les gens et les communautés et c’est épouvantable. »

Karim Benzema et son avocat envisagent "très sérieusement" de porter plainte contre Éric Zemmour ➡ Le président de "Reconquête" avait notamment qualifié le joueur "d'islamiste qui veut appliquer la charia" pic.twitter.com/XpTyre8FpE — BFMTV (@BFMTV) January 17, 2024

Hugues Vigier a également défendu Benzema et sa pratique de la foi, en usant d’une comparaison avec Olivier Giroud : « On a quelqu’un qui ferait une sorte de prosélytisme, dit-on. […] Mais qu’est-ce que vous dites à Olivier Giroud qui dans des entretiens – longs parfois – vient expliquer qu’il a un psaume tatoué sur le bras, qu’il prie sans cesse avant chaque match, que sa vie est consacrée à Dieu, que ça a transformé sa manière de jouer ? […] Quand c’est Olivier Giroud qui le fait, ça ne pose pas de problème et ça ne m’en pose pas. Quand c’est Karim Benzema qui dit “moi aussi je suis croyant, et c’est une autre religion”, ça ne m’en pose pas non plus. […] On stigmatise, à travers Karim Benzema, les musulmans. » Une argumentation loin d’être anodine, les deux hommes ayant toujours été mis en opposition, sur les terrains et en dehors.

Hugues Vigier (avocat de Karim Benzema): "Il n'a aucun problème avec la France" pic.twitter.com/i9tXOGnlnS — BFMTV (@BFMTV) January 17, 2024

