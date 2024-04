Monaco saborde Brest

Brest 0-2 Monaco

Buts : Zakaria (40e) et Minamino (48e)

Expulsions : Ben Seghir (90e) et Singo (90e+4)

Dans sa forteresse de Francis-Le Blé, Brest – qui n’avait perdu qu’une seule fois à domicile, cette saison – a chuté ce dimanche après-midi face à Monaco, un de ses concurrents directs dans la course à la Ligue des champions (0-2). Un revers logique malgré quelques faits de jeu discutables, face à une formation monégasque bien plus habituée au sprint final.

Un duel crispé

Après une phase d’observation lors des premières minutes, Monaco domine les débats et profite des imprécisions brestoises – comme la dangereuse relance plein axe de Locko (6e) – pour se montrer dangereux. Emmenés par le précieux De Castillo, les hommes d’Éric Roy se reprennent toutefois progressivement. Satriano est d’ailleurs le premier à faire vibrer le stade, lorsque sa frappe croisée aux 20 mètres termine sa course à quelques centimètres du poteau gauche de Majecki (19e). Dans la foulée, Fofana sonne la révolte monégasque, mais son centre tir ne trouve aucun pied pour tromper Bizot (25e). L’enjeu de la rencontre pèse, et aucune des deux équipes n’arrive à prendre l’ascendant dans ce premier acte. Jusqu’à ce que Denis Zakaria, après une action confuse dans la surface brestoise, ne délivre Monaco en logeant une magnifique frappe enroulée en pleine lucarne et ne laissant aucune chance au portier finistérien (0-1, 40e). Les Ty-Zefs pensent pouvoir égaliser avant la mi-temps, mais la tête de Mounié est captée par Majecki (45e+2).

Logique respectée

Les Monégasques attaquent fort le second acte et assomment leur adversaire, Takumi Minamino coupant parfaitement au premier poteau un centre de Diatta (0-2, 48e). Les Bretons tentent de réagir avec un coup franc malicieux de Del Castillo, mais le portier de l’ASM ne se fait pas surprendre (53e). Les hommes d’Adi Hütter assoient alors leur domination sur la rencontre, même si Brest parvient par intermittence à titiller la défense adverse. À l’image de la tentative de l’entrant Le Douaron (63e), de celle de Pereira Lage (83e) ou encore du coup de casque de Satriano (87e). La rencontre se termine dans la tension et la confusion, avec les expulsions de Ben Seghir (90e) et Singo (90e+4) pour des gestes d’humeur. Pour la cinquième fois consécutive en Ligue 1, Brest s’incline face à un Monaco, deuxième, qui n’a jamais été aussi près de retrouver la Ligue des champions, six ans après.

Brest (4-2-3-1) : Bizot – Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Locko – Magnetti, Martin (Pereira Lage, 78e) – Del Castillo (Brahimi, 86e), Doumbia (Camara, 62e), Satriano – Mounié (Le Douaron, 62e). Entraîneur : Éric Roy.

Monaco (4-2-3-1) : Majecki – Vanderson, Singo, Salisu, Maripán – Fofana, Zakaria (Camara, 78e) – Akliouche (Ben Seghir, 78e), Minamino (Ben Yedder, 84e), Diatta – Balogun (Embolo, 84e). Entraîneur : Adi Hütter.