Mikautadze, le nouveau roi des Gones

La rumeur enflait depuis plusieurs jours, elle vient de se confirmer : Georges Mikautadze sera la saison à venir un joueur de l’Olympique lyonnais. Ou plutôt, sera à nouveau un joueur de l’Olympique lyonnais, lui qui est né dans la capitale des Gaules et a évolué avec les Gones. Un retour qui paraît couler de source, mais il intervient finalement après un beau retournement de situation, tant l’AS Monaco, d’accord avec Metz depuis plusieurs semaines, semblait maîtriser le dossier et avoir neutralisé la concurrence. Mais l’envie d’en découdre et de convaincre enfin son club formateur était trop forte pour l’international géorgien.

Georges Mikautadze at age of 8 with tshirt of Lyon Olimpique ✨🤍 Born in Lyon and grew up with the love of this club. He never wanted play for another club more than Lyon 💙❤️ Dreams come true, Georges! 🥹❤️ pic.twitter.com/6CzhwMTjOZ — Geo Team (@Geo__team) July 17, 2024

L’heure de briller sous ses vraies couleurs

Auteur d’une deuxième partie de saison titanesque, avec 14 buts et 4 passes décisives avec les Grenats, il était évident que l’attaquant, né dans le 2e arrondissement de Lyon, n’allait pas faire de vieux os en Moselle. La question était de savoir où est-ce qu’il allait être transféré. Si Monaco pensait avoir touché le gros lot en trouvant un remplaçant à Wissam Ben Yedder contre un chèque de 20 millions d’euros (+5 millions de bonus), le joueur a refusé de rejoindre la Principauté avant que l’OL et Metz ne tombent d’accord autour d’une indemnité de 18,5 millions d’euros hors bonus (4,5 millions d’euros maximum, ainsi qu’un intéressement sur un éventuel futur transfert à hauteur, le cas échéant, de 1 million d’euros et 15% sur la plus-value qui serait dégagée). À peine rentré de l’Euro 2024, où il a grandement participé au beau parcours de la Géorgie en inscrivant trois buts et en délivrant une passe décisive, l’avant-centre de 23 ans foule de nouveau sa terre natale. Plusieurs vidéos publiées mercredi montrent Mikautadze dans la capitale des Gaules. Tout s’accélère enfin, alors qu’il a passé sa visite médicale mardi et qu’il a fallu plusieurs heures pour affiner les détails d’un contrat qui courra jusqu’en juin 2028, avec un salaire qui devrait être légèrement supérieur à celui qu’il touchait à l’Ajax Amsterdam.

À l’école, en CE1 ou CE2, je me souviens qu’on avait une journée où on devait se déguiser. Eh bien je me mettais en footballeur, avec un kit complet de l’OL. Georges Mikautadze

Ce choix est tout sauf anodin pour le Géorgien. Après avoir commencé le football sous les couleurs du FC Gerland, l’apprenti buteur a évolué à l’académie de l’Olympique lyonnais de ses 8 à ses 15 ans, où il a porté le brassard de capitaine de la génération 2000, composée notamment de Maxence Caqueret, Amine Gouiri, Pierre Kalulu. Ces couleurs, il les a toujours aimées. « À l’école, en CE1 ou CE2, je me souviens qu’on avait une journée où on devait se déguiser. Eh bien je me mettais en footballeur, avec un kit complet de l’OL », nous racontait-il en 2022. Mais cet attachement ne suffira pas : il terminera sa formation à l’AS Saint-Priest jusqu’en 2017, avant de rejoindre Metz en post-formation. Mais si les pieds et la tête étaient ailleurs, le cœur, lui, est resté fidèle. Un exemple pour en témoigner : en avril 2023, après avoir ouvert le score lors de la 32e journée de Ligue 2, le buteur en série messin avait chauffé le public stéphanois en célébrant son but avec le signe 69, le numéro du département du Rhône. Maintenant qu’il a rejoint la bande de Pierre Sage, une question reste en suspens : comment va-t-il être utilisé ?

Vers un duo Lacazette-Mikautadze ?

Pressenti sur le départ à la fin de la saison, Alexandre Lacazette a finalement décidé en juin dernier de rester et de rejeter le pont d’or que lui offrait Al-Qadisiyah (30 millions d’euros nets de salaire répartis sur 2 ans de contrat). Si Mikautadze semble être son successeur naturel, il va devoir composer avec le Général, 33 ans, deuxième meilleur buteur de l’histoire du club avec 182 pions. Lors des tractations pour son transfert, l’international géorgien a pu échanger avec son futur entraîneur, Pierre Sage, qui se serait montré rassurant sur son rôle dans le onze, avec ou sans Lacazette. L’idée du technicien serait, selon les informations de L’Équipe, de ne pas faire de choix entre ces deux forces de frappes offensives, mais plutôt de les associer. Tandis que Lacazette manquera la reprise du championnat, programmée le 18 août face à Rennes, car il devra récupérer après sa participation avec Jeux olympiques 2024, Mikautadze pourrait débuter seul à la pointe de l’attaque lyonnaise, son arrivée condamnant a priori Gift Orban, seulement chez les Gones depuis janvier. Cette union a tout du mariage parfait pour l’Olympique lyonnais, qui profite d’une opportunité de marché et pourra entamer en douceur la transition avec l’ère du Général. Le tout avec le numéro 69 sur le dos ?

Mikautadze fait ses adieux au FC Metz