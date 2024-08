Le FC Metz saisit la LFP au sujet du transfert de Georges Mikautadze à l’OL

Problème de cash pour John Textor ?

Alors que l’OL a officialisé le retour à la maison de Georges Mikautadze en juillet dernier pour la coquette somme de 18,5M d’euros, le buteur international géorgien formé chez les Gones observe de loin et malgré lui les premiers remous que génère son transfert. L’Equipe rapporte ce jour que Metz avait négocié un premier paiement à hauteur de 8M d’euros avant le 1er août, somme dont le club rhodanien ne se serait pas totalement acquitté. L’OL n’aurait en effet réglé que 3M avec même plusieurs jours de retard. Pour le justifier, John Textor aurait avancé une raison que peu d’entre nous aurait vu venir : la faiblesse des droits télés. En conséquence, le club lorrain a saisit la commission juridique de la LFP afin que la situation se règle le plus vite possible.

En voilà une bonne excuse à sortir à la boulangerie la prochaine fois qu’il faudra payer sa baguette.

