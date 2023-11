Le FC Metz perd deux points sur la pelouse de l’OL

Olympique lyonnais 1-1 FC Metz

Buts : Alvero (84e) pour le Gones // Jallow (77e) pour les Grenats

Une semaine après la soirée de chaos au Vélodrome, les hommes de Fabio Grosso retrouvaient la Ligue 1 ce dimanche. Et l’enjeu du match de la peur face au FC Metz, seizième au coup d’envoi, a pris le pas sur le jeu. Le bouquet final a pourtant été animé dans une rencontre longtemps terne, mais ça n’a pas suffi pour départager les deux équipes (1-1). L’Olympique lyonnais, toujours aussi peu rassurant, va donc passer une semaine supplémentaire à la dernière place du championnat.

Des locaux pas loin du zéro

Les nombreuses banderoles affichant « Objectif : maintien » n’avaient pas encore quitté les tribunes du Groupama Stadium au moment où Mama Baldé faisait déjà lever la foule, celle-ci se rasseyant finalement aussitôt. L’ancien Troyen, parfaitement lancé en profondeur par Saël Kumbedi, a en effet buté sur Alexandre Oukidja en un contre un (1ère). Jamais serein bien longtemps, l’OL a cru marquer contre son camp dans la foulée par l’intermédiaire de Sinaly Diomandé : la reprise de volée du défenseur a obligé Anthony Lopes à s’envoler, pour éviter un but gag (3e). Le gardien rhodanien a de nouveau été sollicité en fin de première période, par deux fois sur des frappes lointaines d’Ablie Jallow : la première a été claquée au-dessus de la transversale (40e), l’autre repoussée après une belle horizontale (42e). Après avoir bien démarré, l’Olympique lyonnais a de nouveau appuyé sur l’accélérateur en fin de première période avec un raid solitaire de Mahamadou Diawara conclu par une frappe molle à côté du but (45e+5). Entre les deux actions, les hommes de Fabio Grosso n’ont rien montré. Toujours apathiques, ils ont notamment été déséquilibrés à plusieurs reprises sur des contre-attaques adverses pourtant assez peu tranchantes.

Ablie Jallow à coups de dynamite

Au retour des vestiaires, Guillaume Dietsch (qui a remplacé Oukidja, en début de match) a écœuré Alexandre Lacazette en protégeant parfaitement son deuxième poteau sur un corner façon Manuel Neuer (51e). De quoi fêter dignement son premier match de Ligue 1. À 24 ans et sept matchs de Ligue 1 dans les jambes, Ablie Jallow a quant à lui semblé être l’homme le plus expérimenté de la pelouse. Après les premières mèches de la première période, il a de nouveau envoyé un pétard en direction d’Anthony Lopes en faisant vibrer le montant droit lyonnais avant de se loger dans le petit filet opposé (0-1, 77e). Incapable d’enchaîner les passes jusqu’à la surface adverse, l’Olympique lyonnais a cependant profité d’une nouvelle frappe lointaine pour revenir au score : pendant que ses cadres désabusés se montraient totalement impuissants, Skelly Alvero a déposé son tir au ras du poteau de Guillaume Dietsch (1-1, 84e). Un nouveau but célébré comme celui de la délivrance par les Gones, mais qui ne les empêchera pas de terminer une semaine de plus à la dernière place de Ligue 1 alors qu’ils n’ont toujours pas remporté le moindre match cette saison.

Olympique lyonnais (3-5-2) : Lopes – O’Brien, Diomandé, Mata (Jeffinho, 81e) – Tagliafico, Diawara (Nuamah, 58e), Caqueret, Alvero, Kumbedi – Baldé (Cherki, 58e), Lacazette. Entraîneur : Fabio Grosso.

FC Metz (4-3-3) : Oukidja (Dietsch, 17e) – Udol, Traoré, Hérelle, Colin – Jean-Jacques (Candé, 88e), Jallow (N’Doram, 88e), Camara – Asoro (N’Duquidi, 70e), Elisor (Sané, 70e), Van Den Kerkhof. Entraîneur : László Bölöni.

Revivez OL-Metz (1-1)