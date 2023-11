« Objectif maintien », le message des supporters lyonnais avant la réception de Metz

Match à six points pour Lyon contre Metz.

Le message se veut limpide. Avant la rencontre contre Metz, les supporters lyonnais ont déployé une banderole à l’extérieur du Groupama Stadium : « Objectif : maintien ». Incapables de gagner le moindre match depuis l’entame de la saison, les Gones reçoivent le promu grenat, lequel fait désormais office de concurrent direct pour la survie en Ligue 1.

Un message adressé notamment à John Textor, le propriétaire du club affirmant après la défaite contre Clermont qu’il ne pensait pas la descente en Ligue 2 possible. « Notre équipe est trop bonne par rapport à ce que l’on fait, on ne devrait pas être à l’endroit où l’on est, avait-il assuré au micro de Prime Vidéo. Ça paraît fou de parler de relégation. Il n’y a pas de risque de relégation, mais on peut avoir une saison médiocre. » À l’approche du coup d’envoi, les joueurs lyonnais ont brièvement interrompu leur échauffement pour venir saluer des supporters qui vont une nouvelle fois pousser pour tenter de renverser la table. Sans oublier de déployer une nouvelle banderole avec les mêmes mots dans les gradins.

Qui a le plus peur dans ce match ?

John Textor a demandé à Tony Parker d'intégrer la direction de l'OL