Pour Joey Barton, Lionel Messi est un humain génétiquement modifié

Il a un avis sur tout, et ce n’est pas forcément une bonne chose.

Dans son podcast Common Sense, Joey Barton a décidé de s’attaquer à Lionel Messi, gratuitement, lui qui a déjà multiplié les polémiques sexistes cette année. En roue libre depuis la fin de sa carrière de joueur, et alors qu’il a récemment entraîné les Bristol Rovers (League One), l’ancien milieu de l’OM n’a pour l’heure pas encore rangé ses tacles assassins (et pas très malins) au placard.

« Il y a un gros astérisque à côté du nom de Messi pour moi, parce qu’il a pris des stéroïdes et tout ça dès son plus jeune âge. Il est génétiquement modifié. On lui a administré des hormones de croissance et toutes sortes de médicaments pour l’aider à grandir. Autant que je sache, personne d’autre n’a fait ça. Si on l’avait laissé grandir naturellement, il n’aurait pas été assez grand pour être joueur de foot », a lancé celui qui a terminé sa carrière à Burnley, en 2017, au sujet des injections administrées à La Pulga depuis ses 12 ans, un traitement pris en charge par le Barça par la suite.

C’est comme si Faudel s’attaquait à Jean-Jacques Goldman, finalement.