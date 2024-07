Savinho signe à Manchester City

Here we go !

Manchester City vient d’officialiser ce jeudi soir l’arrivée de Savinho, souvent appelé Sávio. La première recrue de l’été des Citizens a paraphé un contrat de cinq ans. Arrivé en provenance de Troyes, où il n’a pas joué la moindre minute, l’international brésilien s’est surtout révélé lors de ses prêts, notamment à Gérone, où il a marqué 11 buts et délivré 10 passes décisives lors de l’exercice 2023-2024. Talent très précoce, Savinho était devenu le 4e plus jeune joueur de l’histoire du championnat brésilien en entrant pour la première fois en professionnel avec l’Atlético Mineiro à 16 ans et 5 mois.

Dans le communiqué annonçant son arrivée, l’ailier gauche de 20 ans n’a pas caché sa joie de rejoindre l’équipe qui a glané les quatre derniers titres de Premier League : « Je suis très heureux de rejoindre Manchester City, champion de Premier League et vainqueur de la Coupe du monde des clubs. Tout le monde sait que c’est la meilleure équipe du monde à l’heure actuelle, alors c’est très excitant pour moi d’être ici. »

Inquiétant pour Grealish ?

