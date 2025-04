L’AC Ajaccio invite les demandeurs d’emploi au stade

Pour la beauté du geste.

À l’approche de son passage devant la DNCG et toujours au cœur d’un feuilleton pour son possible rachat par un groupe luxembourgeois, l’AC Ajaccio a décidé de prendre la voie de la solidarité. Le 18 avril prochain, à l’occasion de la réception du Pau FC, ils ouvriront les portes du stade aux chercheurs d’emploi.

📣L’@ACAjaccio s’associe à @FTravail_Corse pour offrir des places aux demandeurs d’emploi pour le match ACA-Pau le 18 avril. Une initiative solidaire qui incarne l’engagement, le dépassement de soi et l’esprit d’équipe #AvecFranceTravail. Plus d’infos : https://t.co/WDUlc7aIrd pic.twitter.com/FWpoRPKaSe — Marie-Pierre TAFANELLI (@MapiTafanelli) April 8, 2025

Ce n’est pas seulement pour voir du foot : c’est aussi pour offrir un « moment de relaxation et de motivation », un peu comme un stage de développement personnel, mais avec des buts et des supporters. En partenariat avec France Travail Corse, le club insulaire met l’accent sur des valeurs comme l’engagement et la cohésion.

