Un entraîneur de Valence et trois de ses enfants portés disparus après un naufrage

Fernando Martín, entraîneur de l’équipe féminine réserve du Valence CF, est porté disparu en Indonésie. Selon plusieurs médias espagnols, l’ancien défenseur de 44 ans, qui se trouvait en vacances avec sa femme et ses enfants, a été victime du naufrage d’un bateau touristique, vendredi au large de l’île de Padar, à l’est de Bali.

L’accident aurait été provoqué par une mer très agitée, avec des vagues pouvant atteindre trois mètres. « Cela nous a compliqué la tâche pour mener les premières recherches », a déclaré à l’AFP le chef de l’autorité portuaire, Stephanus Risdiyanto.

Sa femme et sa fille secourues

Sur les onze passagers à bord, sept ont pu être secourus, parmi lesquels la femme de Fernando Martín et sa plus jeune fille. En revanche, l’entraîneur et trois de ses enfants restent introuvables. Les autorités indonésiennes poursuivent les recherches pour tenter de les retrouver, déployant des unités maritimes ainsi que des équipes de plongeurs.

Ce samedi, les joueurs du Valence CF ont observé une minute de silence à l’entraînement, en hommage à la famille.

Valence recrute à Rennes