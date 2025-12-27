S’abonner au mag
  • Espagne
  • Valence CF

Un entraîneur de Valence et trois de ses enfants portés disparus après un naufrage

FL
Un entraîneur de Valence et trois de ses enfants portés disparus après un naufrage

Fernando Martín, entraîneur de l’équipe féminine réserve du Valence CF, est porté disparu en Indonésie. Selon plusieurs médias espagnols, l’ancien défenseur de 44 ans, qui se trouvait en vacances avec sa femme et ses enfants, a été victime du naufrage d’un bateau touristique, vendredi au large de l’île de Padar, à l’est de Bali.

L’accident aurait été provoqué par une mer très agitée, avec des vagues pouvant atteindre trois mètres. « Cela nous a compliqué la tâche pour mener les premières recherches », a déclaré à l’AFP le chef de l’autorité portuaire, Stephanus Risdiyanto.

Sa femme et sa fille secourues

Sur les onze passagers à bord, sept ont pu être secourus, parmi lesquels la femme de Fernando Martín et sa plus jeune fille. En revanche, l’entraîneur et trois de ses enfants restent introuvables. Les autorités indonésiennes poursuivent les recherches pour tenter de les retrouver, déployant des unités maritimes ainsi que des équipes de plongeurs.

Ce samedi, les joueurs du Valence CF ont observé une minute de silence à l’entraînement, en hommage à la famille.

Valence recrute à Rennes

FL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

32
Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)
Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)

Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)

Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)
11
Revivez Sénégal-RDC (1-1)
Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!