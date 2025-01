Seize ans plus tard, le FC Valence annonce la reprise des travaux de son nouveau stade

Mieux vaut tard que jamais.

Seize ans, c’est le temps qu’il a fallu au FC Valence pour revoir des ouvriers travailler sur son antre, El Nou Mestalla. Ce vendredi matin marque un tournant historique pour Valence. Depuis ce maudit 25 février 2009, date à laquelle les engins avaient déserté le chantier, le futur stade n’était qu’un fantôme de béton, représentant l’échec d’une ambition qui semblait hors d’atteinte.

Le projet reprend vie

Sous les yeux du président Lay Hoon Chan, de ses associés et de l’architecte Mark Fenwick, les travaux ont officiellement repris, comme promis lors de l’assemblée générale du 19 décembre dernier, rapporte Sport. Désormais, le club a 30 mois – comme convenu avec la mairie de Valence – pour transformer ce chantier maudit en une enceinte flambant neuve de 70 044 places : 21 512 en tribunes basses, 16 721 en niveau intermédiaire et 31 811 tout en haut. Cependant, les membres de l’assemblée restent circonspects quant à la nécessité de faire de telles dépenses dans un contexte de crise, financière et sportive.

De quoi rêver à nouveau d’un avenir en grand ?

Pronostic Valence Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga