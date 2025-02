Le désespoir des supporters de Valence après la nouvelle claque contre le Barça

12 buts pris en 2 matchs, ras le bol !

Ce jeudi, le FC Barcelone a une nouvelle fois roulé sur le Valence FC, cette fois-ci en quarts de finale de la Coupe du Roi, avec une promenade de santé sur le pré de Mestalla (0-5). Les Blaugrana n’ont d’ailleurs pas tardé à plier le match, avec un doublé de Ferran Torres dans les 20 premières minutes, puis dans la foulée un coup de massue signé Fermín Lopez, portant le score à 0-3 pour les visiteurs dès la 23e minute de jeu.

Douze buts encaissés contre le Barça en 10 jours

C’en était trop pour certains supporters valenciens, qui ont voulu mettre fin à ce carnage (bien) plus tôt que prévu. C’est après le troisième but barcelonais que de nombreux supporters ont été filmés dans les coursives de Mestalla, en train de quitter le stade. Une preuve criante de désamour envers leur équipe, qui a pris 12 buts contre ses homologues catalans en l’espace d’une semaine et demie (victoire de Barcelone 7-1 en Liga, le 26 janvier dernier).

Los aficionados del Valencia yéndose en el minuto 23 de Mestalla. Luego estos son los que presumen de afición. Que se pudran en segunda.pic.twitter.com/4EUrSFrywi — Cᴀꜱᴛɪʟʟᴏ (@Castillo__Rm) February 6, 2025

Et contrairement aux fans d’Arsenal en 2012, partis à 4-0 avant que leur équipe ne gagne 7-5 à Reading dans un match resté culte, ceux de Valence ne se sont évidemment pas trompés. Le Barça de Hansi Flick a tranquillement continué son entraînement en plantant deux pions de plus, par Ferran Torres (30e) puis Lamine Yamal (59e).

Une lente descente aux enfers, pour un club qui faisait rêver toute l’Espagne dans les années 2000.

