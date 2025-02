Le Barça fait encore exploser Valence

Valence 0-5 Barcelone

Buts : Torres (3e, 17e, 30e), López (23e), Yamal (59e)

Douze buts en deux matchs, rien que ça.

Quelques jours après avoir roulé sur Valence en Liga, le FC Barcelone a récidivé en quarts de finale de Coupe du Roi (0-5), ce jeudi. Alors que Hansi Flick s’était permis une légère rotation d’effectif, ses troupes lui ont donné raison en se mettant très rapidement à l’abri. Dès la demi heure de jeu, le Barça menait déjà 0-4 ! Auteur de sept buts cette saison, Ferran Torres s’est offert un triplé contre son ancien club lors de cette entame supersonique : d’abord lancé en profondeur par Alejandro Baldé (0-1, 3e), puis en reprenant au rebond un ballon renvoyé par le poteau à la suite d’un tir de Lamine Yamal (0-2, 17e) et enfin d’un subtil tir croisé (0-4, 30e). Entretemps, Fermín López, aussi en manque de temps de jeu, s’était rassuré en dribblant aisément Stole Dimitrievski avant de conclure dans le but vide (0-3, 23e).

Le gardien n’a pas été plus chanceux dans le deuxième acte, notamment en offrant un but à Yamal alors que le jeune n’en demandait pas tant vu la qualité de sa frappe (0-5, 59e). Les Catalans ont même pu lever le pied en fin de rencontre, la qualification en demi-finale de la compétition étant assurée. Le plateau du dernier carré est justement royal avec Barcelone, le Real Madrid, l’Atlético et la Real Sociedad.

Ce Barça a une belle tête de vainqueur.

