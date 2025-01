Barcelone humilie le relégable Valence

Buts : De Jong (3e), F. Torres (8e), Raphinha (14e), F. López (24e, 45e+4), Lewandowski (66e), Tárrega (75e CSC) pour Barcelone // Duro (59e) pour Valence

On peut dire que la logique a été respectée.

4-0 à la 24e, 7-1 à l’arrivée : c’est avec une violence inouïe que le Barça a corrigé Valence, ce dimanche soir sur la colline de Montjuïc, avec notamment un match XXL du crack Fermín López (deux pions et deux offrandes). Posté sur la dernière place du podium, le club blaugrana revient à trois points de l’Atlético (accroché par Villarreal samedi, 1-1), mais reste à sept longueurs du leader, le Real, vainqueur à Valladolid (0-3) grâce au triplé de qui vous savez.

