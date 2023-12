Xavi : « J’étais Ferguson et aujourd’hui, je suis à la rue ? »

Une défaite à domicile contre Gérone, un revers à Antwerp et sept buts encaissés en deux matchs…

Forcément, ces deux résultats font tache quand on s’appelle Barcelone. Et forcément, Xavi est actuellement tancé à la suite de ces mauvaises performances. Mais en conférence de presse, l’entraîneur s’est montré offensif au moment de se défendre avant d’aller affronter Valence pour le compte de la dix-septième journée de Liga : « Il y a un mois, vous me disiez que j’allais être le Ferguson du Barça… Vous m’avez dit ça et maintenant, qu’est-ce qu’il se passe ? Aujourd’hui, je suis à la rue ? La stabilité, la stabilité… C’est ce dont le club a besoin ! Je pense que nous avons besoin de cette stabilité, rien de plus. Rien de plus ! »

Et l’Espagnol d’ajouter : « Nous avons un projet gagnant, nous devons nous souvenir que nous sommes les champions en titre en Liga et de la Supercoupe. Nous devons nous en souvenir, même si le football n’a pas de mémoire. Les joueurs ont fait de gros efforts la saison dernière pour remporter ces deux titres, le club a aussi fait des efforts. Quand je dis que le projet est en construction, c’est parce que des obstacles nous attendent. Mais si au premier obstacle, on tombe dans une profonde dépression, ça ne démarrera jamais. Tout ne sera pas parfait, tout ne sera pas une partie de plaisir. »

Bref, l’ancien milieu de terrain n’a pas l’intention de démissionner.