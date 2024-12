Aurélien Tchouaméni très bientôt opérationnel

Bientôt une infirmerie vide dans la capitale espagnole ?

On en prend visiblement le chemin, puisqu’après Thibaut Courtois, revenu sur les terrains contre Leganés le week-end dernier, et Rodrygo, réintégré au groupe pour la réception de Getafe ce dimanche (16h15), c’est au tour d’Aurélien Tchouaméni d’être opérationnel. Blessé depuis le 6 novembre, soit un mois, et une torsion de la cheville gauche contre l’AC Milan (défaite 1-3), l’international français a bien récupéré et sera apte à jouer contre l’Athletic Club mercredi prochain, comme l’a précisé Carlo Ancelotti, dans des propos rapportés par Marca.

Un retour salutaire, tant les blessures pleuvent sur le Real Madrid depuis le début de saison. Ainsi, cinq joueurs – et pas des moindres – restent encore sur la touche : David Alaba (en convalescence pour une rupture du ligament croisé), Dani Carvajal et Éder Militão (rupture des ligaments croisés et saison déjà terminée pour les deux), ainsi qu’Eduardo Camavinga et Vinícius Júnior, tous les deux touchés au biceps fémoral. De quoi en partie expliquer les difficultés du club merengue depuis le début de saison, et pousser Ancelotti à convoquer pléthore de gamins de la réserve pour suppléer leurs aînés. Contre Getafe et durant les prochaines semaines, ils seront ainsi huit jeunes à entrer dans le groupe pro : Izan Regueira, Chema Andrés (milieux de terrain), Jesús Fortea, Víctor Valdepeñas, Lorenzo Aguado, Diego Aguado (défenseurs), Daniel Yáñez, Gonzalo García (attaquants). Au total, cela fera onze joueurs issus des équipes réserves convoqués depuis cette entame de campagne, dont Raúl Asencio, titulaire en défense centrale depuis le forfait de Militão.

La saison du Real Madrid va donc (vraiment) commencer en janvier.

