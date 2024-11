Vinícius Júnior va manquer les prochains matchs du Real

L’occasion pour Kylian de reprendre SON couloir.

Alors qu’il avait pourtant disputé l’intégralité du match face à Leganés, que le Real a remporté sereinement ce dimanche (0-3), Vinícius Júnior s’est blessé à la cuisse et est d’ores et déjà forfait pour le choc de mercredi face à Liverpool en Ligue des champions (21h). Son club du Real Madrid a communiqué ce lundi matin sur son compte X, évoquant une « lésion au biceps fémoral de la jambe droite ». Le club merengue ne donne pas plus d’informations concernant l’indisponibilité de son attaquant brésilien, et indique donner davantage de précisions dans les jours à venir.

Parte médico de Vini Jr.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2024

Cette blessure rappelle celle de son coéquipier Kylian Mbappé, victime lui aussi d’une lésion au biceps fémoral de la jambe fin septembre. Si une telle blessure impose généralement des délais d’absence d’environ trois semaines, l’international français était pourtant revenu à la compétition seulement dix jours après sa blessure pour affronter Lille (1-0). Cette blessure intervient au milieu d’un calendrier extrêmement chargé pour la Casa Blanca, qui défiera Liverpool, Getafe, Bilbao et Gérone au cours des deux prochaines semaines.

Un nouveau défi pour le docteur Fuentes.

