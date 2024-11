Kylian Mbappé buteur lors de la facile victoire du Real Madrid à Leganés

Leganés 0-3 Real Madrid

Buts : Mbappé (43e), Valverde (66e) et Bellingham (86e) pour les Merengues.

La résurrection ?

Muet depuis plus d’un mois et un but contre le Celta de Vigo, Kylian Mbappé est enfin sorti de son silence ce dimanche lors de la victoire du Real Madrid à Leganés (0-3). C’est le capitaine (enfin, apparemment) de l’équipe de France qui a ouvert le score juste avant la pause, en profitant de l’énorme erreur de relance d’Alti, mais surtout du service cinq étoiles de Vinícius (0-1, 43e). À noter que l’ancien Parisien a retrouvé son côté gauche chéri lors de ce premier acte.

Il s’est un petit peu éteint au retour des vestiaires, contrairement à son coéquipier brésilien, bien en jambes ce dimanche malgré son repositionnement dans l’axe. Mais c’est Federico Valverde, d’un coup franc puissant placé sous le mur, qui a permis au Real Madrid de respirer un peu mieux (0-2, 66e). Sorti à une dizaine de minutes de la fin, Mbappé a bien eu l’occasion d’inscrire un doublé, mais il n’a pas su remporter son face-à-face (81e). Les Madrilènes vont inscrire un troisième but, grâce à la barre transversale qui a renvoyé le ballon sur Jude Bellingham, pas embêté pour conclure de la tête (0-3, 86e).

Les Merengues reviennent à quatre longueurs du Barça, avec encore un match en moins.

