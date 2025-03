La ville de Massy en pole position pour accueillir le futur stade du PSG ?

Tout le monde veut prendre sa place.

Depuis que le Paris Saint-Germain a annoncé vouloir quitter le Parc des Princes, c’est devenu l’objectif de nombreuses communes d’Île-de-France : accueillir le futur stade des Parisiens. La municipalité d’Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, a déjà imaginé à quoi pourrait ressembler l’enceinte sur ses terres. Mais une autre piste semble émerger du côté de la ville de Massy.

C’est donc au sud de Paris, dans l’Essonne, que les dirigeants du PSG envisageraient de s’implanter. Le Parisien rapporte que la ZAC de la Bonde serait ciblée, elle qui compte 72 hectares et de nombreux transports en commun. Un facteur qui pèse quand on sait que Massy accueille sur son territoire le TGV, les RER B et C, le tramway, une future station de métro et des axes routiers. Le quotidien ajoute que le directeur général du PSG, Victoriano Melero, se serait rendu récemment au Qatar pour présenter l’idée à Doha. Une information démentie par le club de la capitale.

Ce n’est pas gagné non plus

Si sur terre tout roule, c’est dans les airs que ça bouchonne. L’aéroport d’Orly s’ajoute dans l’équation et ne permet pas la construction de structure de plus de 40 mètres de hauteur en raison de son radar permettant de guider les avions. Une contrainte de taille pour construire un stade de plus de 70 000 places comme souhaité par le PSG. Pour pallier ce problème, l’idée serait d’enterrer une partie du stade. Si les avancées et projets se dessinent petit à petit, aucune décision ne sera prise avant quelques mois.

Le ciel perturbe les volontés parisiennes, déjà embêtées par les oiseaux.

