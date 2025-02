Des associations locales s’opposent à l’implantation du futur stade du PSG dans les Yvelines

Les oiseaux de la discorde.

Depuis plusieurs mois, les dirigeants du PSG scrutent plusieurs sites en Île-de-France pour éventuellement y implanter un futur grand stade, dans l’impossibilité de racheter le Parc des Princes que la mairie de Paris ne souhaite pas céder. Parmi ces options, l’une fait l’objet d’un affront local.

À Saint-Quentin-en-Yvelines, au sud-ouest de Paris, un collectif d’une quinzaine d’associations se mobilise pour s’opposer à l’arrivée du club parisien sur sa commune. La raison : l’implantation d’un futur stade et d’un centre commercial près d’un espace protégé pour les oiseaux.

Près d’une zone de maintien de la biodiversité

Ce mouvement est né à la suite d’une publicité de la communauté d’agglomérations de Saint-Quentin-en-Yvelines, parue dans le journal L’Équipe en décembre dernier, favorable à l’arrivée du PSG sur son territoire, explique Le Parisien ce mardi. Dans celle-ci, on pouvait lire le jeu de mots « SQY has no limit », avec les initiales de la commune. Suffisant pour faire bondir cette quinzaine d’associations, qui a mis en ligne une pétition début février pour demander l’abandon du projet, celle-ci ayant récolté un peu plus de 10 000 signatures.

Le collectif se frotte à un défi de taille étant donné que l’attribution de cet espace de 50 hectares, situé près de l’étang Saint-Quentin, a déjà été votée par le Conseil régional (sous réserve d’un accord avec le club ensuite). Mais problème, ce périmètre est situé près d’une zone Natura 2000, espace classé créé par l’Union européenne pour maintenir la biodiversité et protéger dans ce cas précis plus de 200 espèces d’oiseaux, qui pourraient être soumises aux nuisances sonores et lumineuses.

Les oiseaux réussiront-ils là où Philippe Layat avait échoué dix ans plus tôt ?

