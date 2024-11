Une piste prend de l’ampleur pour accueillir le nouveau stade du PSG

Bientôt le Poissy Saint-Germain ?

Le feuilleton du stade du PSG est encore loin d’être terminé. Ce mercredi, L’Équipe fait état d’une nouvelle piste pour le club détenu par QSI pour s’exiler loin du Parc des Princes. Selon le quotidien, à Poissy, où est déjà installé le centre d’entraînement, des terrains appartenant au groupe Stellantis et à ses nombreuses marques automobiles pourraient séduire les dirigeants parisiens. La raison de ce potentiel intérêt, la réflexion en cours chez le constructeur qui envisage de fermer une partie de ses usines de production, voire l’intégralité. Une décision définitive devrait être rendue fin 2025.

Un rachat du Parc des Princes toujours espéré

Sur ce site, le PSG disposerait d’une superficie de 50 hectares avec, comme projet, la naissance d’un « PSG Land » autour d’un stade de 60 000 places. L’Équipe assure toutefois que les pistes de terrains à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines) et à l’hippodrome de Saint-Cloud (Seine-et-Marne) n’ont pas été abandonnées, celle du rachat du Parc des Princes non plus. La clé dans l’histoire ? Un éventuel changement de majorité à la mairie de Paris lors des élections municipales de 2026.

Tous aux urnes.

