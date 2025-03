Ligue 1 : Luis Enrique gagne presque le double de son dauphin en matière de salaire

Enrique et les autres, même si l’écart se resserre.

Un million d’euros. C’est le salaire mensuel que touche cette saison Luis Enrique au PSG, selon les estimations du journal L’Équipe. Une « petite » revalorisation par rapport à la saison dernière, d’un peu plus de 75 000 euros bruts mensuels. Entraîneur le mieux payé de Ligue 1 sans grande surprise, Luis Enrique a cependant cette année moins d’écart de salaire par rapport à ses concurrents.

En 2025, il ne gagne « que » le double de son dauphin, l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi, payé 550 000 euros brut mensuels. Ce qui contraste avec 2024 où il gagnait plus de trois fois le salaire d’Adi Hütter à Monaco (alors à 250 000€). Cette année, le podium est complété par l’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca, rémunéré à hauteur de 320 000 euros par mois.

Les salaires des trois entraîneurs les mieux payés du Championnat, cette saison, expliquent presque à eux seuls la hausse sensible de la moyenne pour l'ensemble des 18 techniciens de la Ligue 1.https://t.co/V1l3OQCsre pic.twitter.com/gLJmElh75n — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 25, 2025

Plus de coachs au-dessus de la barre des 200 000 euros

Ces estimations permettent également de constater que, par rapport à la saison dernière, deux entraîneurs de plus sont payés au-delà des 200 000 euros brut mensuels. L’année dernière, ils n’étaient que quatre à avoir ce privilège : Luis Enrique (PSG), Adi Hütter (AS Monaco), Patrick Vieira (ex-Strasbourg, parti au Genoa) et Paulo Fonseca (ex-Lille, parti à Milan puis à l’OL). Cette saison en voit deux de plus : Enrique, De Zerbi, Fonseca, Hütter, Bruno Genesio (Lille, 220 000€) et Franck Haise (Nice, 200 000€).

Imaginez juste si la LFP mettait en place des retenues de salaires à chaque contestation arbitrale…

