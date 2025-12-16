Et le prix Puskás est attribué à...

S’abonner au mag
Comme une évidence.

Lors de la cérémonie « The Best », le fameux prix Puskás, récompensant le plus beau but de l’année, a été décerné à Santiago Montiel, l’ailier du CA Independiente. Le cousin de Gonzalo Montiel avait inscrit en mai dernier un somptueux retourné acrobatique en dehors de la surface lors d’un match de championnat face à l’Independiente Rivadavia.

Le but du talon fou de Lizbeth Ovalle

Montiel n’est pas le premier Argentin à remporter ce trophée. Déjà l’année dernière, son compatriote Alejandro Garnacho avait glané cette récompense grâce à un retourné acrobatique spectaculaire contre Everton. L’ancien joueur de Tottenham Erik Lamela avait également reçu cette distinction. Côté féminin, Lizbeth Ovalle est sacrée prix Marta pour son magique but du talon avec les Tigres face à Guadalajara en mars dernier.

Qui se souvient du coup du scorpion de Giroud en 2017 ?

25 ultras d’Independiente interdits de stade après les scènes de violence en Copa Sudamericana

