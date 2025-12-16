Et le prix Puskás est attribué à...

Comme une évidence.

Lors de la cérémonie « The Best », le fameux prix Puskás, récompensant le plus beau but de l’année, a été décerné à Santiago Montiel, l’ailier du CA Independiente. Le cousin de Gonzalo Montiel avait inscrit en mai dernier un somptueux retourné acrobatique en dehors de la surface lors d’un match de championnat face à l’Independiente Rivadavia.

We'll never tire of this goal. 🤸‍♂️ Santiago Montiel with a Puskás award winner to remember. 💫 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Montiel n’est pas le premier Argentin à remporter ce trophée. Déjà l’année dernière, son compatriote Alejandro Garnacho avait glané cette récompense grâce à un retourné acrobatique spectaculaire contre Everton. L’ancien joueur de Tottenham Erik Lamela avait également reçu cette distinction. Côté féminin, Lizbeth Ovalle est sacrée prix Marta pour son magique but du talon avec les Tigres face à Guadalajara en mars dernier.

La locura de gol de @lizbethovalle7. Hey @fifacom_es te tenemos una nominada al premio Puskás. pic.twitter.com/TQIcKXK499 — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) March 4, 2025

Qui se souvient du coup du scorpion de Giroud en 2017 ?

