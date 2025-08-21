De violentes bagarres entre supporters lors d'un match de Copa Sudamericana

Rien à voir avec l’OM, cette fois.

Dans la nuit de mercredi et jeudi, l’Independiente recevait l’Universidad de Chile dans le cadre d’un huitième de finale retour de la Copa Sudamericana, l’équivalent de la Ligue Europa en Amérique du Sud. Après une première période enlevée où les deux équipes étaient parvenues à marquer, le match a été interrompu. La faute à une bagarre générale entre les supporters des deux équipes dans l’enceinte du Libertadores de América de Buenos Aires.

Barbarie en Argentina 🇦🇷 ⚽️ El partido de #CopaSudamericana en Estadio Libertadores fue cancelado 👥 Unos 100 aficionados de Independiente atacaron a menos de 10 hinchas de la Universidad de Chile 🚨 Hay tres heridos de gravedad ¡El fútbol es un juego! 📹: Ya hay detenidos pic.twitter.com/Ud7IDaTFh5 — Fernando Pérez Corona (@ferperezcorona) August 21, 2025

10 supporters blessés

Face à ces violents affrontements, la Commebol a décidé de stopper la rencontre à cause de « l’absence de garanties de sécurité de la part du club hôte et des autorités chargées de la sécurité ». Dans la suite de la soirée, le bureau de l’AFP à Montevideo a confirmé qu’au moins 10 personnes avaient été blessées.

À la suite de ces heurts, 90 aficionados de l’Universidad de Chile ont été arrêtés. Cet événement survient seulement quatre mois après la mort de deux jeunes fans lors d’un match du club chilien en Copa Libertadores contre Colo Colo.

Pas de violence, c’est les vacances.

