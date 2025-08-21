S’abonner au mag
  • Chili
  • Universidad de Chile

De violentes bagarres entre supporters lors d'un match de Copa Sudamericana

MBC
Rien à voir avec l’OM, cette fois.

Dans la nuit de mercredi et jeudi, l’Independiente recevait l’Universidad de Chile dans le cadre d’un huitième de finale retour de la Copa Sudamericana, l’équivalent de la Ligue Europa en Amérique du Sud. Après une première période enlevée où les deux équipes étaient parvenues à marquer, le match a été interrompu. La faute à une bagarre générale entre les supporters des deux équipes dans l’enceinte du Libertadores de América de Buenos Aires.

10 supporters blessés

Face à ces violents affrontements, la Commebol a décidé de stopper la rencontre à cause de « l’absence de garanties de sécurité de la part du club hôte et des autorités chargées de la sécurité ». Dans la suite de la soirée, le bureau de l’AFP à Montevideo a confirmé qu’au moins 10 personnes avaient été blessées.

À la suite de ces heurts, 90 aficionados de l’Universidad de Chile ont été arrêtés. Cet événement survient seulement quatre mois après la mort de deux jeunes fans lors d’un match du club chilien en Copa Libertadores contre Colo Colo.

Pas de violence, c’est les vacances.

